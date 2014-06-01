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      • В Беларуси назначен новый министр юстиции

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 14:18
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      В Беларуси 18 октября был назначен новый министр юстиции. Им стал Сергей Хоменко, ранее бывший заместителем министра внутренних дел и начальником Департамента охраны МВД.

      Сегодня министр был представлен коллективу. В ходе представления он отметил, что будет оперативно решать задачи, поставленные главой государства. Он подчеркнул, что республика стоит на пороге конституционной реформы:

      «Это все тоже потребует от коллектива Министерства юстиции тщательной, высокопрофессиональной работы».

      В завершении Хоменко подчеркнул, что ему придется научиться отдельным вопросам, однако он - человек государственный и все сможет.

      Фото: presdient.gov.by
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