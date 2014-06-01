В Беларуси назначен новый министр юстиции

В Беларуси 18 октября был назначен новый министр юстиции. Им стал Сергей Хоменко, ранее бывший заместителем министра внутренних дел и начальником Департамента охраны МВД.
Сегодня министр был представлен коллективу. В ходе представления он отметил, что будет оперативно решать задачи, поставленные главой государства. Он подчеркнул, что республика стоит на пороге конституционной реформы:
«Это все тоже потребует от коллектива Министерства юстиции тщательной, высокопрофессиональной работы».
В завершении Хоменко подчеркнул, что ему придется научиться отдельным вопросам, однако он - человек государственный и все сможет.