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      • Президента Чехии могут лишить полномочий

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:44
      (голосов: 0)
      Парламент Чехии может временно лишить полномочий президента страны Милоша Земана. 

      Как отмечается, данное решение может быть принято в случае, если проблемы со здоровьем президента продлятся до начала работы нового состава нижней палаты парламента. Первое заседание нижней палаты назначено на 8 ноября. 

      «К этому времени состояние Земана может улучшиться, и он сможет назначить нового главу кабмина и новых министров», - 

      отметил экс-глава полиции Чехии и председатель Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотный. 

      Если же состояние президента не улучшится, парламент может активировать статью 66 Конституции страны и временно лишить Земана полномочий. В этом случае полномочия президента перейдут спикеру нижней палаты парламента. 

      Отметим, что данный момент неизвестно состояние здоровья Земана.

      Фото: Царьград
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