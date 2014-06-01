Президента Чехии могут лишить полномочий

Парламент Чехии может временно лишить полномочий президента страны Милоша Земана.
Как отмечается, данное решение может быть принято в случае, если проблемы со здоровьем президента продлятся до начала работы нового состава нижней палаты парламента. Первое заседание нижней палаты назначено на 8 ноября.
«К этому времени состояние Земана может улучшиться, и он сможет назначить нового главу кабмина и новых министров», -
отметил экс-глава полиции Чехии и председатель Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотный.
Если же состояние президента не улучшится, парламент может активировать статью 66 Конституции страны и временно лишить Земана полномочий. В этом случае полномочия президента перейдут спикеру нижней палаты парламента.
Отметим, что данный момент неизвестно состояние здоровья Земана.