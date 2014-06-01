В Минске трех контроллеров общественного транспорта обвиняют в злоупотреблении полномочиями

СК Беларуси закончил расследование уголовного дела в отношении трех контроллеров общественного транспорта из Минска, обвиняющихся в превышении служебных полномочий.
По версии следствия, 57-летний мужчина, 46-летняя и 51-летняя женщины выявляли безбилетников и штрафовали их. В случае отсутствия у безбилетников документов, подтверждающих их личность, контроллеры указывали данные граждан, уже привлекавшихся к административной ответственности. В этом случае они избегали необходимости доставлять безбилетников в отделение милиции для установления личности. Кроме того, контроллеры иногда брали деньги, но не оформляли постановление о наложении административного взыскания.
Потерпевшими по данному делу признаны 9 человек. Материалы дела переданы в прокуратуру.