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      • В Минске трех контроллеров общественного транспорта обвиняют в злоупотреблении полномочиями

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:40
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      СК Беларуси закончил расследование уголовного дела в отношении трех контроллеров общественного транспорта из Минска, обвиняющихся в превышении служебных полномочий. 

      По версии следствия, 57-летний мужчина, 46-летняя и 51-летняя женщины выявляли безбилетников и штрафовали их. В случае отсутствия у безбилетников документов, подтверждающих их личность, контроллеры указывали данные граждан, уже привлекавшихся к административной ответственности. В этом случае они избегали необходимости доставлять безбилетников в отделение милиции для установления личности. Кроме того, контроллеры иногда брали деньги, но не оформляли постановление о наложении административного взыскания.

      Потерпевшими по данному делу признаны 9 человек.  Материалы дела переданы в прокуратуру. 

      Фото: Новости Минска
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