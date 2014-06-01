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      • Минздрав РБ заявил о контроле над коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:32
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      Глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич заявил о контроле над коронавирусом. 

      «Я хочу без слез, без стенаний сказать: ситуация полностью контролируемая, проводится весь комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику...», - 


      отметил он.

      Пиневич также подчеркнул, что особенностью новой волны коронавируса стал всплеск роста заболеваемости, которого не наблюдалось в предыдущие волны. Притом, такая картина наблюдается не только в Беларуси, но и в Европейских странах.

      Напомним, что на прошлой неделе Минздрав зафиксировал более 2000 случаев заражения коронавируса за сутки.

      Фото: Наш Край
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