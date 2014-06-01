Минздрав РБ заявил о контроле над коронавирусом

Глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич заявил о контроле над коронавирусом.
«Я хочу без слез, без стенаний сказать: ситуация полностью контролируемая, проводится весь комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику...», -
отметил он.
Пиневич также подчеркнул, что особенностью новой волны коронавируса стал всплеск роста заболеваемости, которого не наблюдалось в предыдущие волны. Притом, такая картина наблюдается не только в Беларуси, но и в Европейских странах.
Напомним, что на прошлой неделе Минздрав зафиксировал более 2000 случаев заражения коронавируса за сутки.