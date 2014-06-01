ЕС может ограничить въезд для украинцев из-за коронавируса

Как сообщает Рикард Йозвяк, журналист «Радио Свобода» со ссылкой на свои источники, на этой неделе ЕС планирует исключить Украину из списка "зеленых стран" по коронавирусу. Причина - рост случаев заражения.
В МИДе Украины уже прокомментировали данное возможное решение:
«За последние недели Евросоюз уже существенно сократил перечень стран с „зеленой зоны“. Некоторые страны ЕС начали усиливать карантинные мероприятия для своих граждан».
Отмечается, что исключение Украины из списка "зеленых стран" вводит временные ограничения на турпоездки в ЕС. Позже данное решение может быть пересмотрено.