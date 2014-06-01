Александр Лукашенко проводит совещание по коронавирусу

Александр Лукашенко сегодня, 19 октября, проводит большое совещание по ситуации с коронавирусом в Беларуси.
Отмечается, что председатели всех облисполкомов по видеосвязи докладывают ситуацию с COVID-19 в регионах. Кроме того, на совещании присутствуют представители здравоохранения и Минздрава, эксперты, уполномоченные по регионам. В ходе совещания Лукашенко отметил, что
«коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран».
Отметим, что на данный момент в Беларуси наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе было зафиксировано более 2000 случаев заражения.