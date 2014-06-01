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      • Александр Лукашенко проводит совещание по коронавирусу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:12
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      Александр Лукашенко сегодня, 19 октября, проводит большое совещание по ситуации с коронавирусом в Беларуси. 

      Отмечается, что председатели всех облисполкомов по видеосвязи докладывают ситуацию с COVID-19 в регионах. Кроме того, на совещании присутствуют представители здравоохранения и Минздрава, эксперты, уполномоченные по регионам. В ходе совещания Лукашенко отметил, что 

      «коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран».

      Отметим, что на данный момент в Беларуси наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе было зафиксировано более 2000 случаев заражения.

      Фото: пресс-служба президента Беларуси
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