Беларусь отозвала посла из Франции

Беларусь отозвала своего посла из Франции. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики.

По словам Анатолия Глаза,

Игоря Фисенко отозвали в Минск на консультации.





Представитель МИДа также подтвердил, что посол Франции Николя Де Лакост покинул страну:

"Дипломат въехал в Беларусь в ноябре 2020 года и вручил копии верительных грамот главе МИДа. Но потом Де Лакост не завершил процедуру вступления в должность и срок согласия на его назначение истек. Наше требование об отъезде дипломата было вынужденным".

Фото: МИД Беларуси

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