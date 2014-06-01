  • » » Беларусь отозвала посла из Франции

      • Беларусь отозвала посла из Франции

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:47
      (голосов: 0)
      Беларусь отозвала своего посла из Франции. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики.

      По словам Анатолия Глаза, Игоря Фисенко отозвали в Минск на консультации.

      Представитель МИДа также подтвердил, что посол Франции Николя Де Лакост покинул страну: "Дипломат въехал в Беларусь в ноябре 2020 года и вручил копии верительных грамот главе МИДа. Но потом Де Лакост не завершил процедуру вступления в должность и срок согласия на его назначение истек. Наше требование об отъезде дипломата было вынужденным".



      Фото: МИД Беларуси
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь