Минздрав прокомментировал приостановку плановой медпомощи



В Министерстве здравоохранения Беларуси прокомментировали приостановку плановой медпомощи. В Министерстве здравоохранения Беларуси прокомментировали

Как пояснил начальник главного управления организации медицинской помощи ведомства Алексей Щербинский, п риостановка плановой медпомощи позволит совершенствовать оказание медпомощи пациентам с коронавирусом.





В частности, приостанавливается проведение диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, манипуляций, требующих нахождения в отделениях дневного пребывания.





Щербинский добавил, что о

свободившиеся кадровые и материальные ресурсы будут перенаправлены на выполнение актуальных медицинских манипуляций:

"Например, мы увеличиваем количество КТ-исследований на амбулаторном этапе, время работы таких кабинетов, переводим их в режим не только частичного выходного дня, а с полной загрузкой в субботу и воскресенье".

Фото: Анадолу

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