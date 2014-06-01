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      • Минздрав прокомментировал приостановку плановой медпомощи

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 18:26
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      В Министерстве здравоохранения Беларуси прокомментировали приостановку плановой медпомощи.

      Как пояснил начальник главного управления организации медицинской помощи ведомства Алексей Щербинский, приостановка плановой медпомощи позволит совершенствовать оказание медпомощи пациентам с коронавирусом.

      В частности, приостанавливается проведение диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, манипуляций, требующих нахождения в отделениях дневного пребывания.

      Щербинский добавил, что освободившиеся кадровые и материальные ресурсы будут перенаправлены на выполнение актуальных медицинских манипуляций: "Например, мы увеличиваем количество КТ-исследований на амбулаторном этапе, время работы таких кабинетов, переводим их в режим не только частичного выходного дня, а с полной загрузкой в субботу и воскресенье".
      Фото: Анадолу
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