В Минске из-за коронавируса отменили Global Women Forum 2.0

В Минске вечером 15 октября был экстренно отменен крупный женский форум Global Women Forum 2.0. Причина отмены - сложная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом.
Мероприятие должно было начаться сегодня утром - 16 октября. Как сообщают организаторы мероприятия,у них было разрешение на проведение форума, уже начался монтаж площадки, и приехали спикеры. В 16:00 пришло сообщение об отмене форума:
«К сожалению, сегодня в 16:00 нам сообщил Дворец Спорта, что они экстренно закрывают площадку из-за сложной эпидемиологической обстановки».
На данный момент неизвестно, когда состоится мероприятие.