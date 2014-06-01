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      • В Минске из-за коронавируса отменили Global Women Forum 2.0

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:58
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      В Минске вечером 15 октября был экстренно отменен крупный женский форум Global Women Forum 2.0. Причина отмены - сложная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом.

      Мероприятие должно было начаться сегодня утром - 16 октября. Как сообщают организаторы мероприятия,у них было разрешение на проведение форума, уже начался монтаж площадки, и приехали спикеры. В 16:00 пришло сообщение об отмене форума:

      «К сожалению, сегодня в 16:00 нам сообщил Дворец Спорта, что они экстренно закрывают площадку из-за сложной эпидемиологической обстановки».


      На данный момент неизвестно, когда состоится мероприятие.

      Фото: instagram.com/womenforum_by
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