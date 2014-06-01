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      • Лукашенко пообещал на следующей неделе детально разобраться с COVID в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:28
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      Сегодня, 15 октября, Александр Лукашенко пообещал на следующей неделе детально разобраться с COVID в Беларуси. Такое заявление он сделал в ходе встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

      По словам главы государства, текущая "ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости".

      "Насколько я понимаю, бродит штамм дельта. Подъем очень серьезный вокруг Беларуси страны испытывают. В том числе и в Беларуси определенный подъем. Мы уже достигли того пика, который был у нас раньше".

      На встрече с Клюге Президент также отметил, что вакцины от коронавируса должны стать достоянием всего человечества.


      Фото: АиФ
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