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      • Лавров обсудил с Макеем работу российских СМИ в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 14:52
      (голосов: 0)
      Глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. 

      Отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов, в том числе и работу российских СМИ в Беларуси. Журналисты спросили у Лаврова, обсуждалась ли судьба "Комсомольской правды в Беларуси", но что тот уклончиво ответил, что у него имеется «некоторые идеи»:

      «Вопрос этот обсуждался...У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Беларуси и беларусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях».


      Лавров добавил, что идеи будут реализовываться в ближайшее время. 

      Фото: Белорусское вече
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