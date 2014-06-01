Лавров обсудил с Макеем работу российских СМИ в Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов, в том числе и работу российских СМИ в Беларуси. Журналисты спросили у Лаврова, обсуждалась ли судьба "Комсомольской правды в Беларуси", но что тот уклончиво ответил, что у него имеется «некоторые идеи»:
«Вопрос этот обсуждался...У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Беларуси и беларусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях».
Лавров добавил, что идеи будут реализовываться в ближайшее время.