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      • Лукашенко на следующей неделе проведет совещание по коронавирусу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:53
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в ходе сегодняшней встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге заявил о том, что на следующей неделе будет разбираться с короновирусом.

      Он отметил, что в Беларуси отмечается подъем заболеваемости - был достигнут пик. В связи с этим Лукашенко намерен детально разбираться коронавирусом, и, при необходимости, применять экстренные меры:

      «Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры...».


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