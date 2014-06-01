Лукашенко на следующей неделе проведет совещание по коронавирусу

Александр Лукашенко в ходе сегодняшней встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге заявил о том, что на следующей неделе будет разбираться с короновирусом.
Он отметил, что в Беларуси отмечается подъем заболеваемости - был достигнут пик. В связи с этим Лукашенко намерен детально разбираться коронавирусом, и, при необходимости, применять экстренные меры:
«Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры...».