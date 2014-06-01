  • » » Из Гродно в Ирак планируют депортировать более 20 мигрантов

      • Из Гродно в Ирак планируют депортировать более 20 мигрантов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:49
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      Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 13 октября к ним обратилась администрация гостиницы, в которую намеревались заселиться иракцы. При них не было документов, подтверждающих легальный статус их пребывания на территории Беларуси. 

      Сотрудники милиции задержали 24 граждан Ирака и доставили их в Ленинский РОВД. 

      «...в соответствии с законодательством они будут высланы за пределы Республики Беларусь в государство, гражданами которыми они являются», - 


      сообщает УВД Гродненского облисполкома.
      Фото: Еврорадио
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