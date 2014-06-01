Из Гродно в Ирак планируют депортировать более 20 мигрантов

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 13 октября к ним обратилась администрация гостиницы, в которую намеревались заселиться иракцы. При них не было документов, подтверждающих легальный статус их пребывания на территории Беларуси.
Сотрудники милиции задержали 24 граждан Ирака и доставили их в Ленинский РОВД.
«...в соответствии с законодательством они будут высланы за пределы Республики Беларусь в государство, гражданами которыми они являются», -
сообщает УВД Гродненского облисполкома. Фото: Еврорадио