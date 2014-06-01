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      • Песков не раскрыл причины отказа Путина приехать в Минск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 12:02
      (голосов: 0)
      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раскрыл причины отказа Путина приехать в Минск на заседание Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября.

      Ранее сообщалось, что Владимир Путин приедет в Минск 15 октября. 12 сентября Песков подтвердил намерение российского лидера посетить Минск. Однако сегодня - 14 октября - стало известно, что Путин примет участие в заседании в онлайн-формате. Песков не назвал причины такого решения, отметив только, что президент РФ принимает участие как в очных встречах, так и во встречах в онлайн-формате.

      «Сегодня он будет выступать перед депутатами в зале. Это очное общение. Встреча с премьер-министром Армении — очное общение», - 

      отметил Песков.

      Фото:Моя Брянск
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