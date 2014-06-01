  • » » В Минском метрополитене начали проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима

      • В Минском метрополитене начали проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:37
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      С сегодняшнего дня, 13 октября, в Минском метрополитене начали проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима.

      «Наиболее опытные инспектора службы безопасности подземки выявляют пассажиров без масок (или тех, кто носит их неправильно) в вестибюлях, на платформах и в поездах метро», -


      сообщает метрополитен.

      Рейды проводятся на всех трех линиях метро. Нарушителям масочного режима предлагается выполнить санэпидемиологическое требование. Напомним, что с 9 октября по всей Беларуси объявлен обязательный масочный режим. Сначала нарушителей будут предупреждать о необходимости носить маски. Власти отмечают, что возможно внушением дело не ограничится - рассматривается вариант штрафов за нарушение масочного режима в размере 870 руб.

      Фото: Минский метрополитен
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