С сегодняшнего дня, 13 октября, в Минском метрополитене начали проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима.
«Наиболее опытные инспектора службы безопасности подземки выявляют пассажиров без масок (или тех, кто носит их неправильно) в вестибюлях, на платформах и в поездах метро», -
сообщает метрополитен.
Рейды проводятся на всех трех линиях метро. Нарушителям масочного режима предлагается выполнить санэпидемиологическое требование. Напомним, что с 9 октября по всей Беларуси объявлен обязательный масочный режим. Сначала нарушителей будут предупреждать о необходимости носить маски. Власти отмечают, что возможно внушением дело не ограничится - рассматривается вариант штрафов за нарушение масочного режима в размере 870 руб.