Кабмин Польши принял закон о строительстве забора на границе с Беларусью. Он обойдется в $400 млн





Оценочная стоимость заграждения составила 1,615 млрд злотых (более $400 млн), еще около $30 млн пойдет на техническое оснащение. Высота забора составит 2,5 метра, общая протяженность - 418 км. Отмечается, что 80 км забора уже возведено.



Кроме того, Минобороны Польши готово удвоить количество военных для охраны границы. На данный момент направлено 3 200 человек.



Фото:RUBALTIC Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Кабинет министров Польши принял законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью. Причина этого - миграционный кризис.Оценочная стоимость заграждения составила 1,615 млрд злотых (более $400 млн), еще около $30 млн пойдет на техническое оснащение. Высота забора составит 2,5 метра, общая протяженность - 418 км. Отмечается, что 80 км забора уже возведено.Кроме того, Минобороны Польши готово удвоить количество военных для охраны границы. На данный момент направлено 3 200 человек.Фото:RUBALTIC