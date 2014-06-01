Кабмин Польши принял закон о строительстве забора на границе с Беларусью. Он обойдется в $400 млн

Кабинет министров Польши принял законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью. Причина этого - миграционный кризис.
Оценочная стоимость заграждения составила 1,615 млрд злотых (более $400 млн), еще около $30 млн пойдет на техническое оснащение. Высота забора составит 2,5 метра, общая протяженность - 418 км. Отмечается, что 80 км забора уже возведено.
Кроме того, Минобороны Польши готово удвоить количество военных для охраны границы. На данный момент направлено 3 200 человек.