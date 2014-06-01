  • » » Кабмин Польши принял закон о строительстве забора на границе с Беларусью. Он обойдется в $400 млн

      • Кабмин Польши принял закон о строительстве забора на границе с Беларусью. Он обойдется в $400 млн

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:33
      (голосов: 0)
      Кабинет министров Польши принял законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью. Причина этого - миграционный кризис. 

      Оценочная стоимость заграждения составила 1,615 млрд злотых (более $400 млн), еще около $30 млн пойдет на техническое оснащение. Высота забора составит 2,5 метра, общая протяженность - 418 км. Отмечается, что 80 км забора уже возведено. 

      Кроме того, Минобороны Польши готово удвоить количество военных для охраны границы. На данный момент направлено 3 200 человек.

      Фото:RUBALTIC
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь