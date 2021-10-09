Лавров: Россия озабочена грубым вмешательством США и ЕС в дела Беларуси

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытии Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности, выразил озабоченность вмешательство США и ЕС во внутренние дела Беларуси.
«Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске...», -
заявил он.
Лавров также подчеркнул, что страны Запада продолжают оказывать давление и на другие страны СНГ, в связи с чем он он призвал представителей спецслужб к солидарности.