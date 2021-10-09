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      • Лавров: Россия озабочена грубым вмешательством США и ЕС в дела Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:24
      (голосов: 0)
      Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытии Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности, выразил озабоченность вмешательство США и ЕС во внутренние дела Беларуси.

      «Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске...», - 


      заявил он.

      Лавров также подчеркнул, что страны Запада продолжают оказывать давление и на другие страны СНГ, в связи с чем он он призвал представителей спецслужб к солидарности.

      Фото: Смартпресс
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