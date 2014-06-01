Россия предложила СНГ вместе бороться с Западом

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил странам СНГ вместе бороться с Западом. Такое предложение прозвучало на совещании органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил вмешательство США в дела России, попытки Вашингтона разъединить Украину и Грузию с РФ (в экономической сфере и сфере культуры), а также обвинил США в попытках ослабить связь России с Центральной Азией. В итоге Патрушев предложил странам СНГ активизировать обмен разведданными.