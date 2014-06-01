Беларусь планирует до конца года освоить полный цикл производства вакцины "Спутник V"

Как сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, в республике до конца года планируется освоить полный цикл производства вакцины "Спутник V".
«Полный цикл «Спутник V» к концу этого года начнется на ул. Аранской на площадях «Белмедпрепаратов», -
отметил он.
На данный момент «Белмедпрепараты» производит разлив вакцин, субстанцию для которых получают из РФ. В месяц выходит около 500 тыс доз. Министр акцентировал внимание на том, что необходимо получить качественную вакцину собственного производства. В планах после освоения вакцины "Спутник V" развернуть производство вакцины "Спутник Лайт".