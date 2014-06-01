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      • Беларусь планирует до конца года освоить полный цикл производства вакцины "Спутник V"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:56
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      Как сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, в республике до конца года планируется освоить полный цикл производства вакцины "Спутник V".

      «Полный цикл «Спутник V» к концу этого года начнется на ул. Аранской на площадях «Белмедпрепаратов», - 


      отметил он.

      На данный момент «Белмедпрепараты» производит разлив вакцин, субстанцию для которых получают из РФ. В месяц выходит около 500 тыс доз. Министр акцентировал внимание на том, что необходимо получить качественную вакцину собственного производства. В планах после освоения вакцины "Спутник V" развернуть производство вакцины "Спутник Лайт".

      Фото: Минздрав РБ
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