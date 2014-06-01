Против Тихановской и Латушко завели уголовное дело о самовольном присвоении власти

СК Беларуси завел уголовное дело против Светланы Тихановской и Павла Латушко о самовольном присвоении власти. Об этом сообщил руководитель пресс-службы СК Сергей Кабакович.
«Обвиняемые, Тихановская и Латушко, по согласованию совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом», -
отметил он.
Кабакович также добавил, что Тихановская и Латушко вступили в сговор с иностранными государствами и международными организациями. Отметим, что ст 382 УК, по которой заведено уголовное дело, предусматривает наказание в виде ареста или ограничения свободы сроком до двух лет, штрафа или исправительных работ сроком до двух лет.