Против Тихановской и Латушко завели уголовное дело о самовольном присвоении власти

«Обвиняемые, Тихановская и Латушко, по согласованию совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом», -

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