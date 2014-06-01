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      • Daily Express извинилась за статью о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 11:21
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      Британское издание Daily Express извинился за статью о краже российскими шпионами формулы вакцины AstraZeneca, которую якобы использовали для создания "Спутника V". 

      Таблоид признал, что в статью содержались недостоверные сведения и в качестве извинения опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отметим, что первым статью о "кражу формулы русскими шпионами" выпустил таблоид The Sun, после чего ее подхватили другие издания. РФПИ данные обвинения назвал "фейком и вопиющей ложью" и отметил, что история антинаучна. В фонде подчеркнули, что "Спутник V" основан на изучении аденовирусной платформы человека, в то время как AstraZeneca основывается на изучении аденовируснуго вектора шимпанзе.

      Фото: euroradio.fm/
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