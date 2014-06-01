Лукашенко подписал декрет, которым ужесточаются требования к чиновникам



Сегодня, 12 октября, Александр Лукашенко подписал декрет, которым ужесточаются требования к руководящим кадрам в госорганах. Сегодня, 12 октября, Александр, которым ужесточаются требования к руководящим кадрам в госорганах.

Отныне во время приема на работу в обязательном порядке запросят характеристику с предыдущего места, в которой должны описываться профессиональные, деловые и моральные качества кандидата. Характеристика должна содержать и информацию о том, как соблюдается дисциплина.

Декрет принят для "повышения кадрового потенциала государственных органов и организаций". Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Фото: Лига.нет

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