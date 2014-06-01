Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке закрывается с 21 октября

Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке сообщило о своем закрытии с 21 октября.
«Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в г.Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года», -
сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что граждане Беларуси, ранее обращавшиеся за оказанием услуг в Генконсульстве теперь должны будут обращаться в посольство Беларуси в США, расположенное по адресу 1619 New Hampshire Ave, N.W., Washington, DC, 20009. Те, кто записался на прием до 15 октября, могут подать документы. После 15 октября Генконсульство будет закрыто. Консультации по телефону были прекращены с 8 октября.