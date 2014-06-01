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      • ГПК Беларуси обвинил польских военных в стрельбе в воздух на границе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:39
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      ГПК Беларуси обвинил польских военных в стрельбе в воздух на границе, а также в избиении мигрантов дубинками.

      Так, как отметили в ГПК, 8 октября на одном из участков белорусско-польской границы раздались звуки выстрелов. Белорусский пограничный отряд прибыл на место и увидел возле линии границы большую группу мигрантов, окруженную польскими солдатами. 

      «В ответ на законные просьбы беженцев предоставить им право на защиту польские военные стреляли в воздух, применяли в отношении них дубинки и требовали проследовать в Беларусь», - 


      отметили в ГПК.

      Отмечается, что польской стороне не удалось вытеснить мигрантов на сторону Беларуси. 

      Фото: скриншот видео
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