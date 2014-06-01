ГПК Беларуси обвинил польских военных в стрельбе в воздух на границе, а также в избиении мигрантов дубинками.
Так, как отметили в ГПК, 8 октября на одном из участков белорусско-польской границы раздались звуки выстрелов. Белорусский пограничный отряд прибыл на место и увидел возле линии границы большую группу мигрантов, окруженную польскими солдатами.
«В ответ на законные просьбы беженцев предоставить им право на защиту польские военные стреляли в воздух, применяли в отношении них дубинки и требовали проследовать в Беларусь», -
отметили в ГПК.
Отмечается, что польской стороне не удалось вытеснить мигрантов на сторону Беларуси.