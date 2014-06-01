Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Татарстане

Александр Лукашенко направил свои соболезнования главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с крушением легкомоторного самолета с парашютистами.
«В этот скорбный час выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», -
сказано в соболезновании.
Напомним, что 10 октября (в воскресенье) легкомоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе Мензелинска (Татарстан). На борту находились 22 человека, 16 из них погибли. 6 доставлены в больницу.