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      • Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Татарстане

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:09
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко направил свои соболезнования главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с крушением легкомоторного самолета с парашютистами.

      «В этот скорбный час выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - 

      сказано в соболезновании.

      Напомним, что 10 октября (в воскресенье) легкомоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе Мензелинска (Татарстан). На борту находились 22 человека, 16 из них погибли. 6 доставлены в больницу. 

      Фото: Чеснок
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