Президента Чехии после парламентских выборов увезли на "скорой" и поместили в центральный военный госпиталь в Праге.
Отмечается, что Земана госпитализируют уже второй раз за месяц. Первый раз обследование не выявило никаких отклонений. Как рассказал лечащий врач чешского президента, Земана госпитализировали по его рекомендации, и сейчас он находится в палате интенсивной терапии. Раскрывать диагноз 77-летнего чешского лидера врачи отказываются.
Ранее стало известно о том, что Земан страдает невропатией, в связи с чем передвигается в инвалидной коляске.