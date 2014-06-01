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      • Президента Чехии после парламентских выборов увезли на "скорой"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 17:28
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      Президента Чехии после парламентских выборов увезли на "скорой" и поместили в центральный военный госпиталь в Праге.

      Отмечается, что Земана госпитализируют уже второй раз за месяц. Первый раз обследование не выявило никаких отклонений. Как рассказал лечащий врач чешского президента, Земана госпитализировали по его рекомендации, и сейчас он находится в палате интенсивной терапии. Раскрывать диагноз 77-летнего чешского лидера врачи отказываются. 

      Ранее стало известно о том, что Земан страдает невропатией, в связи с чем передвигается в инвалидной коляске.

      Фото: Могилев. Онлайн
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