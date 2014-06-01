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      • Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на следующей неделе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:14
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      Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какая погода ожидает Беларусь с 11 по 17 октября.

      На следующей неделе по всей территории страны будет наблюдаться снижение температуры. На смену солнцу придут дожди, порывистые ветра и облачность. Уже со вторника дневная температура воздуха опустится до +9°С. Во второй половине недели в республику придет южный циклон, который принесет с собой пасмурную погоду и дожди различной интенсивности. Утром и ночью могут быть туманы. Столбики термометра покажут до +11°С. 

      На выходных ожидаются кратковременные дожди, туман и умеренный ветер. Воздух прогреется до +12...+14°С.

      фото: Минск Новости
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