Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на следующей неделе





На следующей неделе по всей территории страны будет наблюдаться снижение температуры. На смену солнцу придут дожди, порывистые ветра и облачность. Уже со вторника дневная температура воздуха опустится до +9°С. Во второй половине недели в республику придет южный циклон, который принесет с собой пасмурную погоду и дожди различной интенсивности. Утром и ночью могут быть туманы. Столбики термометра покажут до +11°С.



На выходных ожидаются кратковременные дожди, туман и умеренный ветер. Воздух прогреется до +12...+14°С.



фото: Минск Новости Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какая погода ожидает Беларусь с 11 по 17 октября.На следующей неделе по всей территории страны будет наблюдаться снижение температуры. На смену солнцу придут дожди, порывистые ветра и облачность. Уже со вторника дневная температура воздуха опустится до +9°С. Во второй половине недели в республику придет южный циклон, который принесет с собой пасмурную погоду и дожди различной интенсивности. Утром и ночью могут быть туманы. Столбики термометра покажут до +11°С.На выходных ожидаются кратковременные дожди, туман и умеренный ветер. Воздух прогреется до +12...+14°С.фото: Минск Новости