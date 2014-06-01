Канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку

Канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение уйти в отставку после того как против него были выдвинуты обвинения в коррупции. В качестве приемника он предложил главу МИД Александера Шалленберга.
При этом, Курц отметил, что его уход в отставку не означает, что обвинения против него - правдивы. Он снова подчеркнул, что все обвинения ложны. Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и займет место депутата Национального совета.
Напомним, что ранее о вопросам экономики и коррупции Австрии начала расследование в отношении Курца и еще 9 человек оп подозрению во взяточничестве и коррупции.