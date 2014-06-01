  • » » Канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку

      • Канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 11:59
      (голосов: 0)
      Канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение уйти в отставку после того как против него были выдвинуты обвинения в коррупции. В качестве приемника он предложил главу МИД Александера Шалленберга.

      При этом, Курц отметил, что его уход в отставку не означает, что обвинения против него - правдивы. Он снова подчеркнул, что все обвинения ложны. Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и займет место депутата Национального совета.

      Напомним, что ранее о вопросам экономики и коррупции Австрии начала расследование в отношении Курца и еще 9 человек оп подозрению во взяточничестве и коррупции.

      Фото: dieneuevolkspartei.at
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь