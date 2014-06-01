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      • Власти Германии начали расследовать причастность Беларуси к перевозке нелегалов в ЕС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:54
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      Прокуратура Германии начала расследование причастности властей Беларуси к переправке нелегальных мигрантов в ЕС. Сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

      Немецкие следователи считают, что перевозка нелегальных мигрантов организована в Беларуси на государственном уровне. По их мнению, с помощью нелегалов Александр Лукашенко хочет "шантажировать Европу с целью снятия санкций". Отмечается, что с августа 2021 г в Германию через Беларусь попало около 4 тыс нелегалов, из них 1183 нелегала прибыли в первую неделю октября. Большинство нелегалов - граждане Ирака и Сирии, имеющие белорусские студенческие визы. Беженцы в Германию попадают через границу Польши.

      Фото: nvdaily.ru
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