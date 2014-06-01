Из-за экстренной остановки двух крупнейших местных электростанций Ливан полностью остался без света. Об этом сообщает местный телеканал.
Как сообщается, электростанции Аз-Захрани и Дейр-Аммар прекратили свою деятельность из-за нехватки энергоресурсов,а точнее, дизельного топлива. В связи с этим производство электроэнергии сократилось ниже уровня 200 мегаватт. В результате миллионы жителей остались без света. Отмечается, что данная ситуация может продлиться несколько дней. Чтобы частично восстановить работу электростанций, могут быть задействованы военные запасы мазута.
Очевидцы сообщают, что местные жители выстроились в километровые очереди, чтобы заправить свои автомобили.