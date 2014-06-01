  • » » США не собираются отказываться от санкций против Беларуси

      • США не собираются отказываться от санкций против Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:28
      (голосов: 0)
      8 октября состоялось заседание Совета безопасности ООН по формуле Арриа, посвященного ситуации в Беларуси. Заседание инициировала Эстония. 

      Одним из спикеров, участвующих на заседании, был заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс. Он заявил, что штаты не собираются снимать санкции с Беларуси до тех пор, пока страна не начнет выполнять свои международные обязательства. 

      «Пока режим в Беларуси будет отказываться выполнять свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность Европы и продолжать репрессии против собственного народа, мы не отступим от санкций», - 


      заявил он.

      Он также добавил, что союзники США продолжат требовать привлечения к ответственности лиц, ответственных за подрыв стремления белорусского народа к демократию. 

      Фото: Смартпресс
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь