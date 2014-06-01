США не собираются отказываться от санкций против Беларуси

8 октября состоялось заседание Совета безопасности ООН по формуле Арриа, посвященного ситуации в Беларуси. Заседание инициировала Эстония.
Одним из спикеров, участвующих на заседании, был заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс. Он заявил, что штаты не собираются снимать санкции с Беларуси до тех пор, пока страна не начнет выполнять свои международные обязательства.
«Пока режим в Беларуси будет отказываться выполнять свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность Европы и продолжать репрессии против собственного народа, мы не отступим от санкций», -
заявил он.
Он также добавил, что союзники США продолжат требовать привлечения к ответственности лиц, ответственных за подрыв стремления белорусского народа к демократию.