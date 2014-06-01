Лукашенко предложил выпускать белорусские продукты под брендом "ЯБатька"

Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями Белкоопсоюза предложить выпускать белорусские продукты под брендом "ЯБатька". Также он выразил желание лично поучаствовать в рекламной кампании.
Так, он вспомнил, как летом посетил одно из предприятий в Свислочи, где попробовал хлеб местной пекарни. Плетенка ему понравилась и получила название "батькова", после чего она стала пользоваться большим спросом в магазинах.
«Если вы это под маркой «батька» или еще там что-то придумаете, «ябатька» модно сейчас, и если вы хотите продавать это под такой маркой бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию», -
отметил он, добавив, что желающим реализовать эту идею стоит пошевелиться.