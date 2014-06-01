  • » » Лукашенко предложил выпускать белорусские продукты под брендом "ЯБатька"

      • Лукашенко предложил выпускать белорусские продукты под брендом "ЯБатька"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:29
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями Белкоопсоюза предложить выпускать белорусские продукты под брендом "ЯБатька". Также он выразил желание лично поучаствовать в рекламной кампании.

      Так, он вспомнил, как летом посетил одно из предприятий в Свислочи, где попробовал хлеб местной пекарни. Плетенка ему понравилась и получила название "батькова", после чего она стала пользоваться большим спросом в магазинах.

      «Если вы это под маркой «батька» или еще там что-то придумаете, «ябатька» модно сейчас, и если вы хотите продавать это под такой маркой бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию», -

      отметил он, добавив, что желающим реализовать эту идею стоит пошевелиться. 

      Фото: Рамблер
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