

Госпогранкомитет опроверг информацию о применении оружия белорусскими пограничниками. Госпогранкомитет опроверг информацию о

"Сегодня Пограничная стража Польши голословно заявила о том, что якобы с территории Беларуси были произведены холостые выстрелы в сторону польского патруля. Каких-либо видео- или фотодоказательств сопредельная сторона не предоставила. Официально сообщаем, что белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков госграницы".





Ведомство направило польским коллегам официальный запрос с требованием предоставить информацию о сделанном представителем Пограничной стражи заявлении.

Фото: pixabay

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...