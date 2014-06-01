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      • Госпогранкомитет опроверг информацию о применении оружия белорусскими пограничниками

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 21:27
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      Госпогранкомитет опроверг информацию о применении оружия белорусскими пограничниками.

      "Сегодня Пограничная стража Польши голословно заявила о том, что якобы с территории Беларуси были произведены холостые выстрелы в сторону польского патруля. Каких-либо видео- или фотодоказательств сопредельная  сторона не предоставила. Официально сообщаем, что белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков госграницы".

      Ведомство направило польским коллегам официальный запрос с требованием предоставить информацию о сделанном представителем Пограничной стражи заявлении.
      Фото: pixabay
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