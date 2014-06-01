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      • В Беларуси с 9 октября вводится обязательный масочный режим

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:51
      (голосов: 3)
      В Беларуси с 9 октября вводится обязательный масочный режим. Соответствующее постановление было принято Минздравом 6 октября. Данная мера принята с целью профилактики распространения гриппа и коронавируса. 

      «С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», - 


      отметили в ведомстве. 

      Кроме того, маски обязательно следует носить в общественном транспорте и такси. Маска должна закрывать нос, рот и подбородок. Контроль за соблюдением масочного режима возлагается на МВД и Минтранс. На первом этапе будет проводиться мониторинг соблюдения требования. Затем возможно применение других мер. 

      Фото: Смартпресс
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