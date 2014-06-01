В Беларуси с 9 октября вводится обязательный масочный режим. Соответствующее постановление было принято Минздравом 6 октября. Данная мера принята с целью профилактики распространения гриппа и коронавируса.
«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», -
отметили в ведомстве.
Кроме того, маски обязательно следует носить в общественном транспорте и такси. Маска должна закрывать нос, рот и подбородок. Контроль за соблюдением масочного режима возлагается на МВД и Минтранс. На первом этапе будет проводиться мониторинг соблюдения требования. Затем возможно применение других мер.