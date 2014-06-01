Лукашенко заявил, что "не собирается вставать на колени"

Александр Лукашенко, выступая на собрании представителей членов Белкоопсоюза, заявил о том, что "не собирается вставать на колени".
Так, он отметил, что запад еще долго будет шатать Беларусь, поэтому, хоть революция и выиграна, но отдыхать еще не время. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что необходимо отстоять свою землю для детей и внуков.
«Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадёте под плётку...», -
предупредил он.
Он также отметил, что Беларуси нужно выстоять экономически, тогда никакие санкции стране не страшны.