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      • Лукашенко заявил, что "не собирается вставать на колени"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:23
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко, выступая на собрании представителей членов Белкоопсоюза, заявил о том, что "не собирается вставать на колени".

      Так, он отметил, что запад еще долго будет шатать Беларусь, поэтому, хоть революция и выиграна, но отдыхать еще не время. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что необходимо отстоять свою землю для детей и внуков.

      «Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадёте под плётку...», - 

      предупредил он.

      Он также отметил, что Беларуси нужно выстоять экономически, тогда никакие санкции стране не страшны. 

      Фото: Беларусь сегодня
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