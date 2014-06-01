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      • Лавров заявил о ненадежности ЕС, как экономического партнера

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 15:17
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      Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не может положиться на ЕС в экономических вопросах, поскольку тот может в любой момент ввести санкции. Об этом он заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

      Он подчеркнул, что на ЕС нельзя полагаться в вопросах поставок технологий и компонентов, военной промышленности и экономики. Раньше у России и ЕС были совместные производства, в т ч и военной техники, однако теперь это ушло в историю.

      «Были бы готовы вернуться, но нет гарантий, что на очередном этапе, когда русофобам в ЕС захочется нас наказать, они не потребуют новых санкций», - 

      подытожил министр.

      Фото: РБК

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