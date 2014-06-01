Лавров заявил о ненадежности ЕС, как экономического партнера

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не может положиться на ЕС в экономических вопросах, поскольку тот может в любой момент ввести санкции. Об этом он заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Он подчеркнул, что на ЕС нельзя полагаться в вопросах поставок технологий и компонентов, военной промышленности и экономики. Раньше у России и ЕС были совместные производства, в т ч и военной техники, однако теперь это ушло в историю.
«Были бы готовы вернуться, но нет гарантий, что на очередном этапе, когда русофобам в ЕС захочется нас наказать, они не потребуют новых санкций», -