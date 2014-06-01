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      • Лукашенко участвует в собрании Белкоопсоюза

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:20
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко сегодня, 8 октября, принимает участие в общем собрании Белкоопсоюза. Собрание проходит во Дворце Независимости. 

      Присутствует около 450 представителей организаций, входящих в состав Белкоопсоюза. Участники обсуждают стратегию развития потребительской кооперации в регионах республики. В ходе собрания первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский сообщил о том, что экспорт предприятий Белкоопсоюза за 8 месяцев вырос на 7%. 

      «По итогам работы за январь-август совокупный объем деятельности превысил 2 млрд рублей…», - 

      также отметил он.
      Фото: Чеснок


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