Лукашенко участвует в собрании Белкоопсоюза

Александр Лукашенко сегодня, 8 октября, принимает участие в общем собрании Белкоопсоюза. Собрание проходит во Дворце Независимости.
Присутствует около 450 представителей организаций, входящих в состав Белкоопсоюза. Участники обсуждают стратегию развития потребительской кооперации в регионах республики. В ходе собрания первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский сообщил о том, что экспорт предприятий Белкоопсоюза за 8 месяцев вырос на 7%.
«По итогам работы за январь-август совокупный объем деятельности превысил 2 млрд рублей…», -