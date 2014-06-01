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      • Мезенцев назвал вмешательством во внутренние дела суверенных государств резолюцию ЕС по России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:26
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      Секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал вмешательство во внутренние дела суверенных государств резолюцию ЕС по России.

      Напомним, что Европарламент принял резолюцию,осуждающую интеграцию РФ и Беларуси. В ней Евросоюзу выдвигаются требования ввести дополнительные меры против РФ в случае ее дальнейшей поддержки Беларуси, а также резолюция предостерегает РФ и Беларусь от дальнейшей интеграции.

      «Такой шаг является беспрецедентным примером фактического вмешательства в дела двух суверенных и независимых государств, в отношении которых западными партнёрами планомерно ведётся неправомерная политика санкционного давления», -
       

      заявил Мезенцев.

      При этом, он отметил, что принятая резолюция не окажет негативного влияния на дальнейшую интеграцию двух государств.

      Фото: Евразия Эксперт
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