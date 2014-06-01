Мезенцев назвал вмешательством во внутренние дела суверенных государств резолюцию ЕС по России

«Такой шаг является беспрецедентным примером фактического вмешательства в дела двух суверенных и независимых государств, в отношении которых западными партнёрами планомерно ведётся неправомерная политика санкционного давления», -

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