Мезенцев назвал вмешательством во внутренние дела суверенных государств резолюцию ЕС по России

Секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал вмешательство во внутренние дела суверенных государств резолюцию ЕС по России.
Напомним, что Европарламент принял резолюцию,осуждающую интеграцию РФ и Беларуси. В ней Евросоюзу выдвигаются требования ввести дополнительные меры против РФ в случае ее дальнейшей поддержки Беларуси, а также резолюция предостерегает РФ и Беларусь от дальнейшей интеграции.
«Такой шаг является беспрецедентным примером фактического вмешательства в дела двух суверенных и независимых государств, в отношении которых западными партнёрами планомерно ведётся неправомерная политика санкционного давления», -
заявил Мезенцев.
При этом, он отметил, что принятая резолюция не окажет негативного влияния на дальнейшую интеграцию двух государств.