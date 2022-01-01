В Минфине рассказали, кого освободят от нового налога на квартиру

Минфин Беларуси ранее сообщил о предложении отменить налоговую льготу на квартиру. При этом, в ведомстве рассказали, кого не затронет данное новшество.
Законопроект говорит о том, что с 1 января 2022 г физлица, имеющие в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, становятся плательщиками на недвижимость. При этом, налоговая льгота сохранится для недееспособных лиц, пенсионеров, а также
«инвалидов I и II группы, проходящих альтернативную службу, военнослужащих срочной военной службы, несовершеннолетних, членов многодетных семей, участников ВОВ и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с законом «О ветеранах».
Для остальных категорий граждан сумма налога на недвижимость будет определяться исходя из расчетной стоимости 1 кв м по состоянию на 01.01.22, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%.