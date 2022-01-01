В Минфине рассказали, кого освободят от нового налога на квартиру

«инвалидов I и II группы, проходящих альтернативную службу, военнослужащих срочной военной службы, несовершеннолетних, членов многодетных семей, участников ВОВ и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с законом «О ветеранах».

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