ЕС предложил прописать в Шенгенском кодексе установку заборов на границах

Журналист RFE/RL Рикард Йозвяк опубликовал письмо глав МВД 12 стран ЕС, в котором предлагается прописать в Шенгенский кодекс установку заборов на внешних границах в случае роста нелегальной миграции.
В письме отмечается, что в 2021 г ЕС столкнулся с миграционными потоками, в связи с чем назрела необходимость менять Шенгенский кодекс в сфере защиты границ и предоставления убежища. Министры подчеркивают, что в кодексе нет правил защиты границ от нелегального пересечения, а также действий стран в случае гибридных атак. Также кодекс не предусматривает возведение заборов для защиты внешних границ ЕС. По мнению министров, строительство физических заграждений может стать адекватной мерой реагирования на потоки нелегальных мигрантов. Данные меры должны финансироваться из бюджета ЕС.
Под документом подписались главы МВД Греции, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши, Словакии Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Эстонии и Дании.