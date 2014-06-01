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      • Беларусь отправит на Кубу гуманитарную помощь на 1 млн руб

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 09:22
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      Правительство Беларуси приняло решение отправить на Кубу гуманитарную помощь на сумму 1 023 115,82 руб. Соответствующее постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 7 октября.

      В качестве гуманитарной помощи на Кубу будут отправлены лекарственные препараты, тушенка и сухое молоко. Займутся оформлением помощи Минздрав, МЧС и Гродненский облисполком, доставку на Кубу должны обеспечить Минтранс и МЧС, денежные средства на это выделит Минфин, а передаст помощь МИД.

      Фото: grodfood.by
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