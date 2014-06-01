Налоговая до 1 февраля 2022 г ввела отсрочку по кассовым аппаратам





Ранее Министерство говорило, что с 10 октября изменится порядок использования кассового оборудования при приеме платежей. Теперь работать через кассовый аппарат должны будут ИП; юрлица, сдающие в аренду квартиры, дома, землю; сельские магазины с одним продавцом; субъекты хозяйствования, занимающиеся обучением детей; точки, реализующие продтовары на рынках.



Сегодня стало известно, что ряд категорий коснутся поблажки. В ведомстве рассказали, кому разрешили работать без касс до 1 февраля 2022 г. Наличные разрешено принимать при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг субъектами хозяйствования без кассового оборудования при условии заключения договора с РУП ИИЦ по сроку до 10 октября этого года.



Отсрочка связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Фото: belnovosti.by

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Загрузка... Загрузка... Министерство по налогам и сборам ввело отсрочку по кассовым аппаратам до 1 февраля 2022 г.Ранее Министерство говорило, что с 10 октября изменится порядок использования кассового оборудования при приеме платежей. Теперь работать через кассовый аппарат должны будут ИП; юрлица, сдающие в аренду квартиры, дома, землю; сельские магазины с одним продавцом; субъекты хозяйствования, занимающиеся обучением детей; точки, реализующие продтовары на рынках.Сегодня стало известно, что ряд категорий коснутся поблажки. В ведомстве рассказали, кому разрешили работать без касс до 1 февраля 2022 г. Наличные разрешено принимать при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг субъектами хозяйствования без кассового оборудования при условии заключения договора с РУП ИИЦ по сроку до 10 октября этого года.Отсрочка связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.Фото: belnovosti.by