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      • Налоговая до 1 февраля 2022 г ввела отсрочку по кассовым аппаратам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 18:46
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      Министерство по налогам и сборам ввело отсрочку по кассовым аппаратам до 1 февраля 2022 г.

      Ранее Министерство говорило, что с 10 октября изменится порядок использования кассового оборудования при приеме платежей. Теперь работать через кассовый аппарат должны будут ИП; юрлица, сдающие в аренду квартиры, дома, землю; сельские магазины с одним продавцом; субъекты хозяйствования, занимающиеся обучением детей; точки, реализующие продтовары на рынках.

      Сегодня стало известно, что ряд категорий коснутся поблажки. В ведомстве рассказали, кому разрешили работать без касс до 1 февраля 2022 г. Наличные разрешено принимать при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг субъектами хозяйствования без кассового оборудования при условии заключения договора с РУП ИИЦ по сроку до 10 октября этого года.

      Отсрочка связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 
      Фото: belnovosti.by
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