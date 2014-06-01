  • » » Лукашенко заявил, что проведенные в августе 2020 соцопросы доказали его победу на выборах

      • Лукашенко заявил, что проведенные в августе 2020 соцопросы доказали его победу на выборах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:04
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил о том, что в августе 2020 г был проведен ряд соцопросов, результаты которых доказывают, что он выиграл президентские выборы. 

      «Проведенные социсследования показали, что однозначно победил действующий президент», - 

      отметил он, добавив, что внимательно следил за информацией, появляющейся в российских и зарубежных СМИ.

      При этом, несмотря на победу, Запад все равно ввел санкции против Беларуси с целью устранить конкурентов. По его словам,Европа заинтересована в разорении Беларуси и разрушении ее экономики. Запад надеется, что из-за санкций закроются заводы, и, как следствие, рабочие выйдут на улицы бастовать. Именно этого и нельзя допустить, подчеркнул он.
      Фото: Газета.ру
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