Лукашенко заявил, что проведенные в августе 2020 соцопросы доказали его победу на выборах





«Проведенные социсследования показали, что однозначно победил действующий президент», -

отметил он, добавив, что внимательно следил за информацией, появляющейся в российских и зарубежных СМИ.



При этом, несмотря на победу, Запад все равно ввел санкции против Беларуси с целью устранить конкурентов. По его словам,Европа заинтересована в разорении Беларуси и разрушении ее экономики. Запад надеется, что из-за санкций закроются заводы, и, как следствие, рабочие выйдут на улицы бастовать. Именно этого и нельзя допустить, подчеркнул он.

Фото: Газета.ру Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Александр Лукашенко заявил о том, что в августе 2020 г был проведен ряд соцопросов, результаты которых доказывают, что он выиграл президентские выборы.отметил он, добавив, что внимательно следил за информацией, появляющейся в российских и зарубежных СМИ.При этом, несмотря на победу, Запад все равно ввел санкции против Беларуси с целью устранить конкурентов. По его словам,Европа заинтересована в разорении Беларуси и разрушении ее экономики. Запад надеется, что из-за санкций закроются заводы, и, как следствие, рабочие выйдут на улицы бастовать. Именно этого и нельзя допустить, подчеркнул он.Фото: Газета.ру