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      • Минобразования не будет переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:31
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      Министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил о том, что нет необходимости переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса.

      Он отметил, что школы посещают около 87% учащихся. 

      «Сейчас начались сезонные простудные заболевания инфекционные, поэтому мы с Министерством здравоохранения эти вопросы отрабатываем», -


      подчеркнул министр. 

      Он добавил, что в рекомендации учебным заведениям будут вноситься коррективы: проветривания, масочный режим,прогулки на свежем воздухе, разведение потоков школьников. Все меры будут направлены на сдерживание процессов пандемии.

      Фото: Белта
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