Минобразования не будет переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса





Он отметил, что школы посещают около 87% учащихся.



«Сейчас начались сезонные простудные заболевания инфекционные, поэтому мы с Министерством здравоохранения эти вопросы отрабатываем», -



подчеркнул министр.



Он добавил, что в рекомендации учебным заведениям будут вноситься коррективы: проветривания, масочный режим,прогулки на свежем воздухе, разведение потоков школьников. Все меры будут направлены на сдерживание процессов пандемии.



Фото: Белта Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил о том, что нет необходимости переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса.Он отметил, что школы посещают около 87% учащихся.подчеркнул министр.Он добавил, что в рекомендации учебным заведениям будут вноситься коррективы: проветривания, масочный режим,прогулки на свежем воздухе, разведение потоков школьников. Все меры будут направлены на сдерживание процессов пандемии.Фото: Белта