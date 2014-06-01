Минобразования не будет переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил о том, что нет необходимости переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса.
Он отметил, что школы посещают около 87% учащихся.
«Сейчас начались сезонные простудные заболевания инфекционные, поэтому мы с Министерством здравоохранения эти вопросы отрабатываем», -
подчеркнул министр.
Он добавил, что в рекомендации учебным заведениям будут вноситься коррективы: проветривания, масочный режим,прогулки на свежем воздухе, разведение потоков школьников. Все меры будут направлены на сдерживание процессов пандемии.