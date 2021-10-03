Лукашенко потребовал настроиться на противодействие санкциям

«Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать...Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся», -

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Александр Лукашенко в ходе совещания по противодействию санкций назвал ситуацию "вызовом" и потребовал принять все меры, чтобы простые белорусы не пострадали от санкций.отметил он.Лукашенко также добавил, что любые попытки ввести экономические санкции против Беларуси оборачиваются против той страны, которая эти санкции вводит. Для Беларуси же санкции стали возможностью выйти из зоны комфорта и открыть новые потенциалы.Фото: KtoNaNovenkogo.ru