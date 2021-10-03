"Белавиа" отменила запуск рейса в ОАЭ

«Причину, почему мы не будем летать в Рас-эль-Хайму, нам не довели, видимо, страны не смогли договориться», -

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Авиакомпания "Белавиа" отменила запуск нового рейса в ОАЭ - в Рас-эль-Хайму. По новому направлению самолеты должны были начать летать с 7 октября.рассказал представитель авиакомпании.Пассажиры, купившие билеты, могут сдать их назад,Отметим, что с 7 октября авиакомпания должна была начать выполнять регулярные авиарейсы из Минска в Рас-эль-Хайму. Летать должны были раз в неделю по четвергам. стоимость билетов составила от 196 евро в одну сторону.Фото: avianews