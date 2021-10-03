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      • "Белавиа" отменила запуск рейса в ОАЭ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:05
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      Авиакомпания "Белавиа" отменила запуск нового рейса в ОАЭ - в Рас-эль-Хайму. По новому направлению самолеты должны были начать летать с 7 октября.

      «Причину, почему мы не будем летать в Рас-эль-Хайму, нам не довели, видимо, страны не смогли договориться», - 

      рассказал представитель авиакомпании.

      Пассажиры, купившие билеты, могут сдать их назад, 
      Отметим, что с 7 октября авиакомпания должна была начать выполнять регулярные авиарейсы из Минска в Рас-эль-Хайму. Летать должны были раз в неделю по четвергам. стоимость билетов составила от 196 евро в одну сторону. 

      Фото: avianews
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