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      • Президентский рейтинг Джо Байдена бьет новый антирекорд

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 11:57
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      Квиннипэкский университета (США) опубликовал "свежий" президентский рейтинг президента США Джо Байдена, который побил новый антирекорд. 

      Опрос американцев проводился по телефону с 1 по 4 октября. Результаты соцопроса показали, что доверяют американскому лидеру чуть более трети жителей страны. Отрицательно высказались 53% респондентов, поддержали действующего президента 38%. 55% респондентов считают действия президента и его команды "недостаточно компетентными". Негативно оценивают политику Байдена в вопросах жкономики 55% респондентов, в вопросах миграции - 67%, в вопросах внешней политики - 58%.

      Фото: repost.uz
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