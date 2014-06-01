Президентский рейтинг Джо Байдена бьет новый антирекорд

Квиннипэкский университета (США) опубликовал "свежий" президентский рейтинг президента США Джо Байдена, который побил новый антирекорд.
Опрос американцев проводился по телефону с 1 по 4 октября. Результаты соцопроса показали, что доверяют американскому лидеру чуть более трети жителей страны. Отрицательно высказались 53% респондентов, поддержали действующего президента 38%. 55% респондентов считают действия президента и его команды "недостаточно компетентными". Негативно оценивают политику Байдена в вопросах жкономики 55% респондентов, в вопросах миграции - 67%, в вопросах внешней политики - 58%.