Генпрокуратура разработает нормативные требования для беспилотников

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в Беларуси будут разрабатывать нормативные требования для беспилотников.
Как отметили в ведомстве, отсутствие требований не способствует обеспечению общенациональной безопасности. В Генпрокуратуре подчеркнули, что за период 2020-2021 гг были зафиксированы многочисленные факты противоправного использования беспилотников, а в сентябре 2021 г был совершен акт терроризма с использованием БЛА.
В связи с этим Генпрокуратура предлагает создать нормативные требования к сертификации и учету беспилотников и их операторов.