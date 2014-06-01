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      • Генпрокуратура разработает нормативные требования для беспилотников

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:23
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      Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в Беларуси будут разрабатывать нормативные требования для беспилотников.

      Как отметили в ведомстве, отсутствие требований не способствует обеспечению общенациональной безопасности. В Генпрокуратуре подчеркнули, что за период 2020-2021 гг были зафиксированы многочисленные факты противоправного использования беспилотников, а в сентябре 2021 г был совершен акт терроризма с использованием БЛА. 

      В связи с этим Генпрокуратура предлагает создать нормативные требования к сертификации и учету беспилотников и их операторов. 

      Фото: Варяг
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