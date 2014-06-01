  • » » Александр Лукашенко встретится со страшим братом Уго Чавеса

      • Александр Лукашенко встретится со страшим братом Уго Чавеса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:16
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко встретится со страшим братом Уго Чавеса - Аданом Чавес Фриасом, который является спецпосланником самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Встреча состоится во Дворце Независимости. 

      Адан Чавес Фриас прибыл в Минск вчера. Ожидается, что помимо Александра Лукашенко спецпосланник Мадуро встретится с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, выступит с лекцией в БГУ и посетит открытие выставки «Трансатлантик арт-мессидж».

      Рабочий визит Фриаса продилтся до 10 октября.

      Фото: Пул Первого
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь