Александр Лукашенко встретится со страшим братом Уго Чавеса - Аданом Чавес Фриасом, который является спецпосланником самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Встреча состоится во Дворце Независимости.
Адан Чавес Фриас прибыл в Минск вчера. Ожидается, что помимо Александра Лукашенко спецпосланник Мадуро встретится с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителейВладимиром Андрейченко, выступит с лекцией в БГУ и посетит открытие выставки «Трансатлантик арт-мессидж».