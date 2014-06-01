Александр Лукашенко поздравил президента РФ с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения.
В своем поздравлении он отметил беззаветное служение Путина Отечеству, укрепление влияния России на международной арене, защиту им национальных интересов. Он также подчеркнул, что Путин уделяет особое внимание развитию взаимодействия между Россией и Беларусью и выразил надежду на то, что российский лидер и дальше будет способствовать развитию «проверенной временем братской дружбы между двумя народами».
Также Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, бодрости духаи успешного воплощения в жизнь всех планов.