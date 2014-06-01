  • » » Александр Лукашенко поздравил президента РФ с днем рождения

      • Александр Лукашенко поздравил президента РФ с днем рождения

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:36
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

      В своем поздравлении он отметил беззаветное служение Путина Отечеству, укрепление влияния России на международной арене, защиту им национальных интересов. Он также подчеркнул, что Путин уделяет особое внимание развитию взаимодействия между Россией и Беларусью и выразил надежду на то, что российский лидер и дальше будет способствовать развитию «проверенной временем братской дружбы между двумя народами».

      Также Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, бодрости духаи успешного воплощения в жизнь всех планов.

      Фото: Смарт Новости
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